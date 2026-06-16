Верховный суд предложил схему привлечения молодежи в аппараты судов

«Для молодежи привлекательность работы в качестве секретаря суда, секретаря судебного заседания, консультанта, как правило, связана с возможностью получить необходимый опыт, что позволяет в дальнейшем продолжить карьеру в судебной системе, в том числе претендовать на должность судьи. Принимая во внимание заинтересованность судебной системы и государства в целом в привлечении молодых специалистов, предлагается смягчить квалификационные требования для работников аппаратов судов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.