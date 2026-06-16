Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома»

В связи с проведением XXII Международного фестиваля «Золотая Хохлома» Горьковская железная дорога вводит 20 июня 2026 года дополнительные пригородные рейсы до города Семёнов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Тема фестиваля — «110 лет в руках мастеров»: гостям расскажут об истории знаменитой фабрики, традициях местных художников и преемственности поколений. В программе — лекции, мастер‑классы, перформансы, концерты, ярмарка и семейные развлечения.
Специальный вечерний рейс из Нижнего Новгорода — электричка № 6558 — отправится в 21:40 и прибудет в Семёнов в 22:46. Обратный поезд № 6565 стартует в 23:10 и вернётся в столицу Приволжья в 00:16 следующего дня. По пути составы сделают остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.
Регулярное пригородное сообщение между Нижним Новгородом и Семёновом идёт с интервалом в час: из областного центра первый поезд уходит в 06:09, последний — в 22:39; из Семёнова рейсы стартуют в 04:39 и завершаются в 21:27.
Особым событием станет рейс ретроэлектрички ЭР9Е № 618 «Красная птица»: 20 июня она совершит специальные поездки на фестиваль и обратно. Билеты на эти маршруты доступны у туроператора.
Уточнить расписание пригородных поездов можно: на сайте ОАО «РЖД», на портале АО «ВВППК», по телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775‑00‑00, в справочной на вокзалах и в пригородных билетных кассах.