Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома»

Специальный вечерний рейс из Нижнего Новгорода — электричка № 6558 — отправится в 21:40 и прибудет в Семёнов в 22:46. Обратный поезд № 6565 стартует в 23:10 и вернётся в столицу Приволжья в 00:16 следующего дня. По пути составы сделают остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.