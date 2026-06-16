Для калужских школьников прошла экологическая игра «Я знаю»

Экологическую игру «Я знаю» организовали сотрудники дирекции парков для воспитанников лагеря школы № 49 в Калуге. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
Участники прошли шесть интерактивных станций, где выполнили задания и узнали интересные факты о местных экосистемах, растительном и животном мире. Также ребята получили представление о редких животных, занесенных в Красную книгу России и развили навыки командной работы и взаимопомощи. Дети активно взаимодействовали друг с другом, поддерживали свои команды и стремились к победе.
На каждой станции их ждали интересные задания, проверяющие знания о природе. Например, участникам нужно было определить, какой обед предпочитают редкие животные, и отличить обитателей Красной книги от более распространенных видов. В завершение игры ребята получили памятный приз — Красную книгу Калужской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.