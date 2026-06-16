Для калужских школьников прошла экологическая игра «Я знаю»

Участники прошли шесть интерактивных станций, где выполнили задания и узнали интересные факты о местных экосистемах, растительном и животном мире. Также ребята получили представление о редких животных, занесенных в Красную книгу России и развили навыки командной работы и взаимопомощи. Дети активно взаимодействовали друг с другом, поддерживали свои команды и стремились к победе.