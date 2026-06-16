Красноярская хоккеистка Маргарита Занкевич вошла в сборную России

Восемнадцатилетняя полузащитница Маргарита Занкевич вошла в женскую сборную России по хоккею с мячом. Спортсменка более шести лет занималась в школе «Енисей», выступала за команду на соревнованиях и представляла Красноярский край. В начале 2026 года Маргарита получила звание мастера спорта России по хоккею с мячом. [caption id= «attachment_369265» align= «alignnone» width= «1178»] Фото: vk.com/school_hc_enisey[/caption] По словам спортсменки, новость о вызове в сборную стала для нее неожиданной. После тренировки ей позвонил тренер и сообщил, что нужно ехать в Москву для подписания документов. Это какое-то волшебное чувство. Не верила, что я достигла уровня игроков национальной сборной. Теперь буду еще строже относиться к себе и своей подготовке. Это мотивирует, — рассказала Маргарита. В школе «Енисей» также поздравили тренеров спортсменки Александра Желтякова и Юрия Третьякова, которые занимались ее подготовкой. Напомним, что ранее красноярский легкоатлет Константин Крылов завоевал две медали на международных соревнованиях.