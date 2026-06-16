Воронежским школьникам-активистам вручили паспорта в городской думе

Семиклассник из СОШ № 28 Вячеслав Усенко признался, что рад получить паспорт в такой торжественной обстановке, и отметил, что готов прикладывать усилия к тому, чтобы родители и страна могли им гордиться. Для этого придется, например, и впредь усердно учиться.