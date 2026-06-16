Воронежским школьникам-активистам вручили паспорта в городской думе

Ребята, которые ярко проявили себя в учебе или общественной работе, получили свои первые «взрослые» документы из рук парламентариев. Вручение паспортов провели в Воронежской городской думе в рамках федерального проекта «Мы — граждане России».
На церемонию пригласили 27 школьников, которые имеют хорошие отметки, достижения в спорте или волонтерстве, дипломы и призы различных конкурсов. Накануне Дня России паспорта им вручил председатель городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко. Почетным гостем стала инспектор отделения по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, майор полиции Наталья Рогачева.
Ученица лицея № 3 Анастасия Большакова от лица всех произнесла торжественное обещание — быть патриотом, нести ответственность за судьбу своей страны, выступать за добро и справедливость.
Семиклассник из СОШ № 28 Вячеслав Усенко признался, что рад получить паспорт в такой торжественной обстановке, и отметил, что готов прикладывать усилия к тому, чтобы родители и страна могли им гордиться. Для этого придется, например, и впредь усердно учиться.
Поздравляя ребят в такой значимый день, спикер городского парламента подчеркнул, что получение паспорта накладывает на гражданина большую ответственность перед собой, близкими людьми, малой и большой родиной.
— Будьте первыми в добрых делах, в учебе, в умении сопереживать и помогать ближнему. Любите свою страну, изучайте ее историю и традиции, стремитесь сделать еще сильнее и краше, — напутствовал подростков Андрей Дьяченко.