Казахстанцам подсказали, как можно вернуть излишне и ошибочно уплаченные суммы налогов

Казахстанцам напомнили о порядке зачета и возврата излишне и ошибочно уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов.
«В соответствии с параграфом 1 главы 10 Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) налогоплательщики имеют право на зачет или возврат излишне уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет и пеней».Главный специалист отдела учета и ведения лицевых счетов ДГД по Мангистауской области Алия Асенова.
Что считается излишне уплаченной суммой?
Согласно ст. 120 Налогового кодекса РК, излишне уплаченная сумма налога, платежа в бюджет или пеней — положительная разница между уплаченной в бюджет и исчисленной, начисленной суммами по данному виду налога, платежа в бюджет, пеней, а также суммами, зачтенными в счет уплаты другого налога, платежа в бюджет, пеней и возвращенными налогоплательщику, на дату проведения зачета и (или) возврата.
В каких случаях производится зачет?
Зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет и пеней по налоговому заявлению налогоплательщика производится в счет:
1) предстоящих платежей по соответствующему виду налога и (или) платежа в бюджет, указанному в таком заявлении, в случае отсутствия налоговой задолженности у налогоплательщика и (или) структурного подразделения такого налогоплательщика;
2) погашения налоговой задолженности по соответствующему виду налога и (или) платежа в бюджет, указанному в таком заявлении:
структурного подразделения такого налогоплательщика; юридического лица — в случае, если налогоплательщик является структурным подразделением такого юридического лица.
Как оформить зачет или возврат денежных средств?
Зачет или возврат производится на основании налогового заявления налогоплательщика. Заявление представляется в электронном виде через web-приложение «кабинет налогоплательщика», портал «электронного правительства» (egov.kz), eGov mobile, мобильное приложение e-salyq azamat, налоговый кошелек (для физических лиц) в орган государственных доходов по месту уплаты.
«Возврат уплаченной и (или) излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет (за исключением налогов и платежа в бюджет, не подлежащих возврату), пеней и штрафа производится налоговым органом путем перечисления на банковский счет налогоплательщика, указанный в таком заявлении».Алия Асенова.
Сроки проведения зачета и возврата.
Зачет, возврат излишне/ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, штрафов, пеней производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления налогового заявления налогоплательщика.
Порядок и сроки проведения зачета и (или) возврата регламентированы Правилами ведения лицевых счетов, утвержденных приказом министра финансов РК от 28 октября 2025 года № 637 «Правила ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента)».
Особенности возврата уплаченных сумм государственной пошлины.
«Излишне уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возврату при представлении документов на возврат в течение 3 лет со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет. Возврат государственной пошлины осуществляется на основании налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата по месту уплаты государственной пошлины».Алия Асенова.
Основания для возврата государственной пошлины определены ст. 120 Налогового кодекса РК.
Рекомендации налогоплательщикам.
Органы госдоходов рекомендуют:
регулярно проводить сверку лицевого счета; контролировать правильность реквизитов при уплате налогов и платежей; своевременно подавать заявления на зачет или возврат переплаты; использовать электронные сервисы для оперативного получения государственных услуг.
Также Алия Асенова добавила, что налогоплательщики в случае возникновения вопросов по проведению зачета или возврата излишне уплаченных сумм могут обратиться в органы госдоходов по месту регистрации либо воспользоваться электронными сервисами Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК.
«Своевременная сверка расчетов с бюджетом позволит избежать образования переплаты и обеспечит корректное исполнение налоговых обязательств», — заключила специалист ДГД по Мангистауской области.
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