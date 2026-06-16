Казахстанцам подсказали, как можно вернуть излишне и ошибочно уплаченные суммы налогов

Согласно ст. 120 Налогового кодекса РК, излишне уплаченная сумма налога, платежа в бюджет или пеней — положительная разница между уплаченной в бюджет и исчисленной, начисленной суммами по данному виду налога, платежа в бюджет, пеней, а также суммами, зачтенными в счет уплаты другого налога, платежа в бюджет, пеней и возвращенными налогоплательщику, на дату проведения зачета и (или) возврата.