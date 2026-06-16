На форуме «Путешествуй!» представили туристические предложения Сочи

Туристические предложения Сочи представили в Москве на форуме «Путешествуй!». Он прошел с 10 по 14 июня в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
В составе официальной делегации Краснодарского края представители администрации Сочи и санаторно-курортной отрасли приняли участие в пленарном заседании «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому». Также состоялись встречи с руководителями ассоциации туроператоров России и Российского союза туриндустрии. Кроме того, свои презентации подготовили горный курорт Роза Хутор, парк развлечений «Скайпарк» и загородный спа-отель Soloh SPA Village.
«В соответствии с концепцией курортного сезона “Выбирай Сочи-2026” мы готовы предложить нашим гостям разнообразный, качественный и безопасный отдых. Свои специальные предложения для семей с детьми подготовили почти 70 объектов сферы гостеприимства: отели, пляжи, объекты турпоказа, парки развлечений. Разработаны экскурсионные маршруты в этнопоселения и этнографические комплексы, действуют порядка 20 маршрутов агротуризма», — подчеркнул заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.