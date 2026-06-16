В Екатерининском парке Москвы откроют культурно-зрелищную площадку

На площадке будут проводить концерты, сезонные ярмарки, фестивали, танцевальные и другие мероприятия на свежем воздухе. Это будет ансамбль из двух современных сооружений — открытой сцены и навеса со служебными помещениями. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже подготовили основания будущих павильонов и завершают сборку металлокаркаса. В скором времени они приступят к устройству кровли и наружной отделке.