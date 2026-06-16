В Екатерининском парке Москвы откроют культурно-зрелищную площадку

Культурно-зрелищную площадку установят на территории Екатерининского парке в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На площадке будут проводить концерты, сезонные ярмарки, фестивали, танцевальные и другие мероприятия на свежем воздухе. Это будет ансамбль из двух современных сооружений — открытой сцены и навеса со служебными помещениями. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже подготовили основания будущих павильонов и завершают сборку металлокаркаса. В скором времени они приступят к устройству кровли и наружной отделке.
Павильон сцены выполнят в виде трапеции со скругленными углами. Перед ней смонтируют сиденья, которые расположат веером. Навес со служебными помещениями выполнят в виде полукруга как продолжение рядов сидений. Кроме того, в новом павильоне сцены предусмотрены теплые гримерные и места для хранения реквизита.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.