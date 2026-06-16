Ритуальные услуги вошли в число самых распространенных видов бизнеса на Дону

По данным мониторинга, сфера услуг в целом остается одной из наиболее насыщенных участниками отраслей региональной экономики. Наибольшее количество предпринимателей работает в торговле, бытовом обслуживании, транспорте и других сегментах, ориентированных на конечного потребителя. На этом фоне ритуальные услуги сохраняют заметное место в структуре малого и среднего бизнеса Ростовской области.