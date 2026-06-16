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В Гватемале нашли фигурку с древним числовым посланием

В Гватемале археологи наткнулись на керамическую фигурку возрастом около 2700 лет, найденную внутри жилища небогатой семьи. На месте лица у статуэтки расположены одиннадцать углублений, которые, по мнению ученых, могут быть записью числа.

На археологическом объекте Ла-Бланка в Гватемале обнаружен обломок керамической фигурки возрастом 2,6−2,7 тысячи лет. Об этом сообщается в журнале Latin American Antiquity.

Находка представляет собой антропоморфную статуэтку, у которой вместо лица имеется плоский выступ. До обжига глины на эту поверхность нанесли одиннадцать углублений, образующих три четкие вертикальные линии.

По мнению исследователей, строгий порядок и нечетное количество точек могут указывать не на орнамент, а на запись числа 11. В более поздних системах письменности Мезоамерики точками обозначались единицы, а черточками — пятерки.

Если данное предположение верно, статуэтка станет самым ранним задокументированным свидетельством существования счисления в этом регионе.

Фрагмент был найден менее чем в метре от поверхности, внутри жилища, принадлежавшего небогатой семье. Эта деталь свидетельствует о том, что зачатки абстрактного мышления и простейшие счетные операции были доступны не только знати, но и простым жителям Мезоамерики еще за шесть столетий до нашей эры. Вместе с тем ученые отмечают, что полной уверенности в том, что перед ними именно математический символ, а не ритуальный знак, пока нет.