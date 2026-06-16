В Гватемале нашли фигурку с древним числовым посланием

Фрагмент был найден менее чем в метре от поверхности, внутри жилища, принадлежавшего небогатой семье. Эта деталь свидетельствует о том, что зачатки абстрактного мышления и простейшие счетные операции были доступны не только знати, но и простым жителям Мезоамерики еще за шесть столетий до нашей эры. Вместе с тем ученые отмечают, что полной уверенности в том, что перед ними именно математический символ, а не ритуальный знак, пока нет.