Движение транспорта в Москве открыли после перекрытия из-за атаки на МНПЗ

«Движение открыто: на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение также открыто на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.
Ранее во вторник в дептрансе также сообщали о временном закрытии движения на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.
Как отметили в АО «Мострансавто», из-за перекрытия движения в районе Капотни автобусы маршрута № 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: 1-й квартал Капотня, Стадион, Филиал больницы имени Демихова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке вражеских беспилотников на Москву, одним из дронов был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, пострадавших нет.