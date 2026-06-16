Движение транспорта в Москве открыли после перекрытия из-за атаки на МНПЗ

«Движение открыто: на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.