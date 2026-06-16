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Движение транспорта в Москве открыли после перекрытия из-за атаки на МНПЗ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Движение открыто на ряде участков Москвы после перекрытия во вторник, сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: © РИА Новости

«Движение открыто: на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе отметили, что движение также открыто на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Ранее во вторник в дептрансе также сообщали о временном закрытии движения на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.

Как отметили в АО «Мострансавто», из-за перекрытия движения в районе Капотни автобусы маршрута № 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: 1-й квартал Капотня, Стадион, Филиал больницы имени Демихова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке вражеских беспилотников на Москву, одним из дронов был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, пострадавших нет.

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