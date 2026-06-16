Бесплатный ChatGPT и VPN оказались ловушкой: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники маскируют троян под популярные сервисы, полезные приложения и документы, чтобы убедить пользователя установить файл. В качестве приманки могут использоваться предложения бесплатного доступа к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также файлы с названиями «Декларация», «Счет на оплату» и другими документами, вызывающими доверие.