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Бесплатный ChatGPT и VPN оказались ловушкой: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

В Казахстане предупредили о новом трояне DramaRAT, который маскируется под популярные приложения и может получить контроль над Android-смартфоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил о новой киберугрозе для пользователей Android. Речь идет о вредоносной программе DramaRAT, которая распространяется через мессенджеры, SMS и электронную почту.

Злоумышленники маскируют троян под популярные сервисы, полезные приложения и документы, чтобы убедить пользователя установить файл. В качестве приманки могут использоваться предложения бесплатного доступа к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также файлы с названиями «Декларация», «Счет на оплату» и другими документами, вызывающими доверие.

После установки приложение предлагает выполнить обновление. В этот момент на устройство незаметно загружается основная вредоносная часть программы. Затем пользователя просят предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android. Получив расширенные права, DramaRAT способен считывать информацию с экрана, перехватывать логины, пароли и одноразовые коды подтверждения, имитировать действия владельца устройства и управлять банковскими приложениями.

Кроме того, вредоносная программа может получать доступ к конфиденциальным данным, устанавливать PIN-код и фактически блокировать смартфон. Специалисты рекомендуют не устанавливать подозрительные файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту.

Загружать приложения следует только из официальных магазинов, а предложения бесплатного доступа к платным сервисам и неизвестным обновлениям проверять особенно внимательно. Также пользователям советуют контролировать запрашиваемые приложениями разрешения, регулярно обновлять операционную систему и использовать актуальные средства защиты.

В ведомстве напоминают: пока пользователь уверен, что устанавливает полезную программу, злоумышленники могут получить доступ к его личным данным и цифровым сервисам.