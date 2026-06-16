В Волгоградской области 20 пожилых людей получили цифровые навыки

Программа обучения была направлена на формирование практических навыков, необходимых для уверенного использования мобильных устройств в повседневной жизни. За четыре недели слушатели освоили основы работы со смартфоном и современными цифровыми сервисами. Они научились пользоваться основными функциями смартфона, работать с мобильными приложениями, мессенджерами и интернет-ресурсами, а также получать государственные и муниципальные услуги в электронном формате.