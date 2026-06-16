В Волгоградской области 20 пожилых людей получили цифровые навыки

Участниками второго потока обучения по программе «Основы работы со смартфоном» стали 20 представителей старшего поколения Волгоградской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Программа обучения была направлена на формирование практических навыков, необходимых для уверенного использования мобильных устройств в повседневной жизни. За четыре недели слушатели освоили основы работы со смартфоном и современными цифровыми сервисами. Они научились пользоваться основными функциями смартфона, работать с мобильными приложениями, мессенджерами и интернет-ресурсами, а также получать государственные и муниципальные услуги в электронном формате.
Отдельное внимание было уделено вопросам цифровой безопасности и защите от интернет-мошенничества. По итогам обучения участники успешно завершили курс и получили сертификаты, подтверждающие освоение программы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.