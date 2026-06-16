Более 30 тысяч жителей Вологодской области приняли участие в субботниках

Участниками весенних субботников с 1 апреля по 1 июня стали 31 560 жителей Вологодской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
Всего состоялось 1910 субботников. Жители, представители организаций и коммунальные службы привели в порядок общественные и дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и фасады зданий. Отдельное внимание было уделено памятникам, стелам, обелискам и другим мемориальным объектам.
В муниципалитетах работали штабы по организации двухмесячника, были сформированы рабочие группы и определены участки для уборки. Для вывоза мусора и очистки территорий задействовали 347 единиц специализированной техники.
«Весенние субботники позволяют после зимнего сезона привести в порядок общественные пространства, дворы и социально значимые территории. В этом году к работе активно подключились жители во всех муниципалитетах области. Отдельное внимание было уделено мемориалам и местам воинских захоронений», — отметил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.