Каратисты из Хабаровского края достойно выступили на международных турнирах

В городе Гюмри, в Армении, прошёл международный турнир по каратэ киокушинкай Asia Open Cup 2026. Сборная из Хабаровского края завоевали 14 медалей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Турнир включил Кубок Азии среди мужчин и женщин, а также первенство Азии среди спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. На соревнования прибыли 540 каратистов из 18 стран мира. Хабаровский край представили 16 человек.
По итогам состязаний «Кубка Азии» копилка наград спортсменов из Хабаровского края пополнилась одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Победителем в весовой категории 80+ кг стал Тимур Чиковани. Серебро у Максима Екимова (90+) и Анастасии Коваленко в ката. Бронза — у Тимура Семенова (70 кг) и Ольги Овчинниковой (55 кг).
На «Первенстве Азии» спортсмены из Хабаровского края завоевали девять медалей.
Среди юниоров 16−17 лет победителем в весовой категории 80 кг стал Степан Мурга. Серебряный призер — Иван Павлюченко (55 кг). Бронза у Ивана Авдеева (60 кг).
Среди юношей 14−15 лет победителем в ката стал Максим Алешин, также первое место у Ильи Мичурина (40 кг). Серебряные призеры — Прохор Хомутов (40 кг) и Денис Удовидченко (50 кг).
Член сборной России кандидат в мастера спорта Денис Удовидченко из Советской Гавани — трехкратный чемпион России и трехкратный победитель международных соревнований. По словам тренера спортсмена Эрика Арутяна, результат выступления Дениса на первенстве Азии их порадовал.
— Мы рассчитывали на первое место, но на результат поединка влияют не только подготовка спортсмена, но и доля удачи. Денис уверенно вел бой, все изменилось на последних секундах, и пришлось уступить. Сейчас наша цель — попасть на первенство мира, которое пройдет в Токио, и все данные у Дениса для этого есть, — рассказал Эрик Арутян.
Среди юношей 12−13 лет победитель — Давид Погосян (40 кг), бронзовый призер — Роман Потапов (45 кг).