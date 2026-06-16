Каратисты из Хабаровского края достойно выступили на международных турнирах

— Мы рассчитывали на первое место, но на результат поединка влияют не только подготовка спортсмена, но и доля удачи. Денис уверенно вел бой, все изменилось на последних секундах, и пришлось уступить. Сейчас наша цель — попасть на первенство мира, которое пройдет в Токио, и все данные у Дениса для этого есть, — рассказал Эрик Арутян.