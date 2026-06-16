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Схема движения автобуса № 17 в Хабаровске временно изменится

Такое решение связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Салтыкова-Щедрина. Сквозное движение всех видов транспорта в этом районе будет закрыто с 19:10 вторника, 16 июня, до 02:10 среды, 17 июня. Соответственно, во время ремонта переезда автобус маршрута № 17 будет двигаться не до бывшего спиртзавода, а до закрытого железнодорожного переезда.

Такое решение связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Салтыкова-Щедрина. Сквозное движение всех видов транспорта в этом районе будет закрыто с 19:10 вторника, 16 июня, до 02:10 среды, 17 июня. Соответственно, во время ремонта переезда автобус маршрута № 17 будет двигаться не до бывшего спиртзавода, а до закрытого железнодорожного переезда.