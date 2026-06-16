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Краевой парламент рассмотрит присвоение колледжу имени Михаила Соколовского

Выдающийся ученый и конструктор долгие годы руководил заводом «Искра» в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Краевой парламент на пленарном заседании 18 июня примет решение о присвоении Пермскому машиностроительному колледжу имени Михаила Соколовского. Выдающийся ученый и конструктор долгие годы руководил ПАО НПО «Искра» в Перми.

С инициативой обратились к главе региона Дмитрию Махонину трудовые коллективы оборонного завода и колледжа. Губернатор поддержал эту идею и направил законодательную инициативу на утверждение в краевой парламент. Профильный комитет по социальной политике краевого Законодательного собрания поддержал инициативу.

Михаил Соколовский внес огромный вклад в развитие ракетной и космической отраслей России. Он участвовал в создании двигателей для ракеты РТ-2 для для ядерного щита государства. Разработанные им двигатели для ракеты РТ-23 применяли в боевых железнодорожных ракетных комплексах.

Почетный генеральный конструктор ПАО НПО «Искра» остается активным в работе и труде, продолжает трудится во благо Родины. Михаил Иванович является заведующим кафедрой «Ракетно-космическая техника и энергетические установки» Аэрокосмического факультета ПНИПУ.

«Уверен, что имя одного из лучших ученых нашей страны и выдающегося конструктора будет вдохновлять ребят колледжа на новые открытия в машиностроении и инженерии», — отметил Дмитрий Махонин.