Краевой парламент рассмотрит присвоение колледжу имени Михаила Соколовского

Михаил Соколовский внес огромный вклад в развитие ракетной и космической отраслей России. Он участвовал в создании двигателей для ракеты РТ-2 для для ядерного щита государства. Разработанные им двигатели для ракеты РТ-23 применяли в боевых железнодорожных ракетных комплексах.