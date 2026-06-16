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Нижегородцы смогут отправиться на фестиваль «Золотая хохлома» на поезде

Дополнительные составы между городами запустят 20 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Горьковская железная дорога запустит дополнительные поезда между Нижним Новгородом в Семеновым на фестиваль «Золотая хохлома». Об этом сообщили в пресс-службе ВВППК.

Так, дополнительный состав отправится из столицы Приволжья 20 июня в 21:40, а по обратному маршруту — в 23:10. На пути следования предусмотрены остановки на станциях Деяново, Осинки, Тарасиха, Кеза, Линда, Каликино, Шпалозавод, Киселиха, Рекшино, Толоконцево.

Кроме того, в день проведения фестиваля туристам предложат воспользоваться специальным ретроэлектропоездом «Красная птица».

Напомним, что «Золотая хохлома» пройдет в Семенове 20 и 21 июня. Хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель».