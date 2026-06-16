Нельзя пахать! Что запрещено 16 июня 2026 в день мученика Лукиллиана

16 июня православная церковь совершает память святого мученика Лукиллиана и с ним пострадавших отроков — Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, а также святой мученицы Павлы. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом: он напоминает верующим о твёрдости в вере, любви ко Христу и непреклонности перед лицом искушений и гонений.
О чём воспоминает Церковь: житие святых.
Святой Лукиллиан жил в III веке близ древнего города Никомидии на территории нынешней Турции. Долгие годы он был языческим жрецом, пользовался почётом соплеменников, служил в капищах и приносил жертвы идолам. Но Господь по безмерному милосердию Своему просветил сердце старца. Прозрев духовно, Лукиллиан осознал ложь многобожия, уверовал во Христа, принял святое крещение и обрёл душевное обновление. О нём можно вспомнить слова псалмопевца: «Обновится яко орля юность твоя» (Пс. 102:5).
После обращения он начал открыто свидетельствовать о Христе и многих привёл ко спасению. Завистливые недоброжелатели донесли на него правителю Никомидии Силвану. Старца заключили в темницу, где он стал духовным отцом для четверых юных исповедников — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Вместе они претерпели многие скорби. Их бросали в раскалённую печь, но Господь чудесным образом сохранил их от огня, как некогда трёх отроков в Вавилоне.
Однако это не остановило мучителей. Юных отроков отправили в Византию и усекли мечом, а святого Лукиллиана распяли на кресте. Его кончина была тихой и исполненной достоинства — он предал душу в руки Божии.
В те же дни пострадала и святая дева Павла. Происходя из христианской семьи, она с юных лет посвятила себя Христу. После смерти родителей она раздала имение на милосердие: тайно посещала узников, лечила их, утешала, приносила пищу и воду. Когда мученики были казнены, она собрала их честные останки и с благоговением предала погребению. За это её схватили, долго мучили, но даже пламя печи не повредило её — Господь сохранил Свою невесту. В конце она была усечена мечом и удостоилась венца мученичества.
Смысл праздника.
Память святых мучеников — это не просто историческое воспоминание, но живой пример, вдохновляющий к благочестию и духовному бодрствованию. Их житие являет собой жертву любви и верности Богу, а подвиг становится благословением для всех, кто стремится к жизни вечной. Этот день напоминает: истинная сила человека — не в физической мощи, а в крепости духа и несгибаемой вере.
Народные приметы 16 июня.
На Руси день памяти святого Лукиллиана пришёлся на пору активной сельскохозяйственной жизни. Наши предки внимательно наблюдали за природой, стараясь предугадать грядущую жатву и погоду:
Дул южный ветер — ожидали скорого роста яровых хлебов. Ветер юго-западный — сулил пасмурную, затяжную погоду. Северо-западный и северо-восточный ветры — предвещали дожди. Гроза — плохой знак для сенокоса, предсказывала сложности с заготовкой сена. Ливень — сулил изобильный урожай грибов. Утренний туман обещал ясный, тёплый день. Роса после рассвета — добрый знак для льноводов. Если лошади фыркали — ждали осадков.
Эти наблюдения, сложенные веками, стали частью культурной и духовной памяти народа, соединяя в себе наблюдательность, житейскую мудрость и благоговейное восприятие окружающего мира.
Что можно делать 16 июня.
В народной традиции существовали особые обычаи, которые соблюдались в этот день:
Вывешивали на улицу нательные рубашки. Считалось, что ветер, проходя сквозь ткань, забирает с собой страхи и тревоги, очищая душу хозяина одежды. Оставляли на открытом месте кружку с квасом. Если напиток к вечеру покрывался мелкими пузырьками, это считалось добрым знаком — свидетельством благоволения святого и тихого, благополучного времени. Молились святому Лукиллиану о твёрдости в вере, укреплении в скорбях, а также просили защиты от душевной тревоги, внезапной болезни и злонамерений со стороны. Благословлялось начинание добрых дел, особенно связанных с милосердием: посещение больных, подаяние нищим, забота о близких.
Чего нельзя делать 16 июня.
Существовали и строгие запреты, коренившиеся как в благочестии, так и в наблюдениях за последствиями человеческих поступков:
Не следовало идти навстречу восточному ветру —Считалось, что он может «принести болезнь» или привлечь беду. Запрещалось выходить на пахоту — День памяти святого не считался благоприятным для полевых работ — любой труд в этот день полагался напрасным, не приносящим плодов. Нельзя было делиться своими мечтами и планами — Считалось, что ветер может «унести» слова и тем самым отдалить исполнение желаемого. Не рекомендовалось пересчитывать деньги на улице. Такая небрежность воспринималась как неуважение к труду и могла повлечь потерю финансового благополучия.
Эти предостережения направляли человека к внутреннему сосредоточению, воздержанию и благодарной тишине — настроению, достойному дня памяти мучеников.
«Ни плача, ни болезни, ни воздыхания».
Празднование 16 июня памяти святого мученика Лукиллиана, юных отроков и девы Павлы — это не только воспоминание о далёких исторических событиях, но и живая духовная школа для каждого христианина. Их вера, смирение и мужество становятся для нас примером стойкости, любви ко Христу, жертвенности и внутренней свободы, которую никакие гонения не могли сокрушить.
В этот день Церковь призывает верующих к размышлению о собственной жизни, к укреплению в вере и делам милосердия, к тихой молитве и благодарности. Пусть память о святых мучениках будет для нас путеводной звездой на пути к Царствию Небесному, где, по слову Писания, «не будет ни плача, ни болезни, ни воздыхания, но жизнь бесконечная» (Откр. 21:4).