Нельзя пахать! Что запрещено 16 июня 2026 в день мученика Лукиллиана

В те же дни пострадала и святая дева Павла. Происходя из христианской семьи, она с юных лет посвятила себя Христу. После смерти родителей она раздала имение на милосердие: тайно посещала узников, лечила их, утешала, приносила пищу и воду. Когда мученики были казнены, она собрала их честные останки и с благоговением предала погребению. За это её схватили, долго мучили, но даже пламя печи не повредило её — Господь сохранил Свою невесту. В конце она была усечена мечом и удостоилась венца мученичества.