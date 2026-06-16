Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад.
«Нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократился и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем», — сообщил он газете «Ведомости».
Ливанов отметил, что МФТИ стремится сохранять баланс между абитуриентами, которых принимают по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад. По его словам, оптимальным является соотношение примерно 50 на 50.
Ректор подчеркнул, что число олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) растет с каждым годом. Кроме того, увеличилось и количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников.
«Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, мы приняли решение сосредоточиться прежде всего на Всероссийской олимпиаде школьников», — заявил Ливанов.
Он добавил, что МФТИ будет и дальше в большом количестве принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.
В январе президент России Владимир Путин во время общения со студентами МФТИ подчеркнул, что российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии.