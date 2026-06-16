Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников

«Нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократился и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем», — сообщил он газете «Ведомости».