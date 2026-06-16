Верховный суд обеспокоен исками от привлеченных коллекторами инвалидов

«В последнее время суды фиксируют большое количество случаев, особенно в городе Москве и Московской области, обращения в суды в интересах в том числе коллекторских организаций граждан, имеющих инвалидность первой или второй группы, на имя которых формально приобретается просроченная задолженность по договорам потребительского кредита (займа, микрозайма). В частности, в период с 1 января 2024 года по 1 июня 2026 года судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 21 тысячи таких дел», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.