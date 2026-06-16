На Кубани учащиеся агротехникума прошли практику в ветуправлении

Учащиеся Армавирского аграрно-технологического техникума прошли производственную практику на базе ветуправления Успенского района. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
В ходе программы наставничества будущие специалисты под руководством опытных ветеринарных врачей закрепляли теоретические знания, полученные в техникуме. За время практики учащиеся освоили работу с ключевыми компонентами федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии — «Меркурий» и «Хорриот».
Кроме того, практиканты принимали активное участие в амбулаторном приеме животных. Они ассистировали врачам при клиническом осмотре, проводили диагностические мероприятия, назначали лечение и выполняли различные ветеринарные процедуры. По словам ветеринарного врача, основной задачей таких мероприятий является передача молодым кадрам максимума практических навыков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.