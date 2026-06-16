В Красноярском крае за сутки потушили 8 лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 8 лесных пожаров на площади 236 га.
Очаги действовали в 5 лесничествах. По предварительным данным, большинство возгораний возникло из-за гроз.
По оперативной информации на 10:00 16 июня, в регионе зарегистрированы 95 лесных пожаров на площади 40,8 тыс. га. Почти все очаги находятся в труднодоступной местности.
В тушении участвуют более 1200 человек. Где это возможно, используют 25 единиц техники. Для авиапатрулирования, доставки сил и средств в течение дня задействуют до 30 воздушных судов.
В Красноярский край также переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, авиапожарные из Бурятии и Забайкальского края. Помощь оказывают арендаторы лесных участков.
Как сообщили в Лесопожарном центре Красноярского края, угрозы населенным пунктам нет. Лесопожарная обстановка находится под контролем.
В крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.
При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.