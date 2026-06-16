Более 150 школьников смогут поработать летом в красноярской больнице

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона стартовала программа летнего трудоустройства школьников.
С июня по август работу в медучреждении смогут получить более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
На сегодняшний день к своим обязанностям уже приступили 59 школьников. Проект реализуется совместно с Центром занятости населения Красноярска и позволяет подросткам получить первый трудовой опыт, познакомиться с работой медицинского учреждения и заработать собственные деньги во время каникул.
Ребята работают по четыре часа в день. Такой график дает возможность совмещать занятость с отдыхом, сообщает краевой минздрав. За каждым подростком закреплен наставник, который проводит инструктаж по технике безопасности, помогает освоить обязанности и адаптироваться в коллективе.
Школьники помогают поддерживать порядок в отделениях, занимаются сортировкой документации и участвуют в хозяйственной деятельности больницы. При этом их работа не связана с прямым контактом с пациентами.
«Для многих школьников — это первый шаг в профессию. Некоторые из них после такого опыта всерьёз задумываются о карьере в медицине. Кроме того, программа трудоустройства помогает подросткам почувствовать себя самостоятельными и ответственными. Мы рады, что наша больница может предложить школьникам не просто подработку на лето, а возможност окунуться в атмосферу медицинского учреждения, увидеть работу врачей и медсестёр изнутри. Сотрудничество с Центром занятости позволяет нам сделать этот процесс организованным и безопасным для детей», — отмечает заместитель главного врача по кадрам Вера Ермолова.