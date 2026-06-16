Более 150 школьников смогут поработать летом в красноярской больнице

«Для многих школьников — это первый шаг в профессию. Некоторые из них после такого опыта всерьёз задумываются о карьере в медицине. Кроме того, программа трудоустройства помогает подросткам почувствовать себя самостоятельными и ответственными. Мы рады, что наша больница может предложить школьникам не просто подработку на лето, а возможност окунуться в атмосферу медицинского учреждения, увидеть работу врачей и медсестёр изнутри. Сотрудничество с Центром занятости позволяет нам сделать этот процесс организованным и безопасным для детей», — отмечает заместитель главного врача по кадрам Вера Ермолова.