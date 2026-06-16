Иван Сафронов официально возглавил министерство экономики Тамбовской области

На пост и. о. руководителя тамбовского ведомства господина Сафронова назначили в октябре 2025 года. С января 2023-го министром экономической и инвестиционной политики был Виктор Иванов — также в статусе исполняющего обязанности. До этого он занимал должность управляющего дополнительным офисом «Тамбов» Мособлбанка.