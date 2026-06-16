Новый кинотеатр откроется в «Фантастике» взамен старого

Новый кинотеатр откроется в торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Как отмечается в группе ТРЦ в социальных сетях, запуск нового пространства станет «не просто событием, а новой эпохой киновечеров».
В кинотеатре оборудуют огромные экраны, мощную аудиосистему и комфортабельные кресла. Дата открытия не сообщается.
Напомним, чото в конце мая 2026 года в «Фантастике» закрылся филиал киносети «Синема парк», который несколько лет функционировал на третьем этаже шопинг-молла. Что послужило причиной его закрытия, неизвестно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликованы фото открытия международного телекинофорума «Новая реальность-2026».