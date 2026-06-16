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Новый кинотеатр откроется в «Фантастике» взамен старого

В кинотеатре оборудуют огромные экраны, мощную аудиосистему и комфортабельные кресла.

Источник: Нижегородская правда

Новый кинотеатр откроется в торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Как отмечается в группе ТРЦ в социальных сетях, запуск нового пространства станет «не просто событием, а новой эпохой киновечеров».

В кинотеатре оборудуют огромные экраны, мощную аудиосистему и комфортабельные кресла. Дата открытия не сообщается.

Напомним, чото в конце мая 2026 года в «Фантастике» закрылся филиал киносети «Синема парк», который несколько лет функционировал на третьем этаже шопинг-молла. Что послужило причиной его закрытия, неизвестно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликованы фото открытия международного телекинофорума «Новая реальность-2026».