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На Красноярск и ряд округов края 16 июня опустилось «черное небо»

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

C 19:00 16 июня в Красноярске и ряде округов края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. По данным Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 17 июня.

По словам экспертов, введение режима НМУ связано с задымлением от лесных пожаров. Он будет действовать не только в региональном центре, но и на территории Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Абанского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского и других округов.

Напомним, в такие периоды предприятиям рекомендуют снизить выбросы, а жителей просят внимательнее отнестись к своему здоровью: минимизировать прогулки, пользоваться кондиционером и чаще делать влажную уборку.

На утро 16 июня в лесах края действуют 95 пожаров на площади 40,8 тысячи га. Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 1200 человек и 25 единиц техники.