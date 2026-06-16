На Красноярск и ряд округов края 16 июня опустилось «черное небо»

По словам экспертов, введение режима НМУ связано с задымлением от лесных пожаров. Он будет действовать не только в региональном центре, но и на территории Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Абанского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского и других округов.