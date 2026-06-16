На Красноярск и ряд округов края 16 июня опустилось «черное небо»

C 19:00 16 июня в Красноярске и ряде округов края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. По данным Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 17 июня.
По словам экспертов, введение режима НМУ связано с задымлением от лесных пожаров. Он будет действовать не только в региональном центре, но и на территории Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Абанского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского и других округов.
Напомним, в такие периоды предприятиям рекомендуют снизить выбросы, а жителей просят внимательнее отнестись к своему здоровью: минимизировать прогулки, пользоваться кондиционером и чаще делать влажную уборку.
На утро 16 июня в лесах края действуют 95 пожаров на площади 40,8 тысячи га. Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 1200 человек и 25 единиц техники.