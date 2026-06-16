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«Благоустройство дальневосточных дворов» продолжается в Хабаровске

Программа с таким названием позволяет привлекать средства федерального, краевого и городского бюджетов на ремонт придомовых территорий в краевой столице. Один из участников этой программы — двор домов № 5 и № 6 в Пограничном квартале микрорайона Березовка. Там подрядчики уже установили новые бордюры и заканчивают отсыпать дворовой проезд щебнем, разравнивая «дорожную подушку» катком и готовя ее к.

Программа с таким названием позволяет привлекать средства федерального, краевого и городского бюджетов на ремонт придомовых территорий в краевой столице. Один из участников этой программы — двор домов № 5 и № 6 в Пограничном квартале микрорайона Березовка. Там подрядчики уже установили новые бордюры и заканчивают отсыпать дворовой проезд щебнем, разравнивая «дорожную подушку» катком и готовя ее к укладке асфальта. Само асфальтирование этой дворовой территории начнется в ближайшее время. Всего в текущем году по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» в Хабаровске планируется обновить семь придомовых территорий.