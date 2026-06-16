Более 90% жителей Дона никогда не пользовались инструментами фондового рынка

В целом большинство инвестиционных инструментов остаются нишевыми для населения региона. Авторы мониторинга отмечают, что по каждому из подобных продуктов доля граждан, никогда не пользовавшихся ими, превышает 85%. Это касается как инвестиционного страхования жизни, так и других способов вложения средств, связанных с фондовым рынком.