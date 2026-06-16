Более 1,7 миллиона рублей выделят на зарыбление рек Битюг, Икорец и Чигла под Воронежем

Экологический проект по запуску рыбы в три воронежские реки обойдется в 1 миллион 761 тысячу рублей. Министерство природных ресурсов Воронежской области уже подвело итоги аукциона и определило подрядчика. Им стала компания из Нововоронежа, которой предстоит выпустить в водоемы региона в общей сложности 220 тысяч мальков. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 15 июня.