117 человек на выдворение, 26 уголовных дел: в Красноярском крае подвели итоги операции «Нелегал»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае более ста иностранных граждан выдворят из России по итогам операции «Нелегал-2026».
Первый этап федеральной операции прошел в регионе с 1 по 10 июня. Силовики проверяли места проживания, пребывания и работы иностранных граждан, а также выявляли каналы незаконной миграции.
По итогам проверок полицейские пресекли 548 административных нарушений в сфере миграции.
В отношении 117 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении и депортации за пределы России.
Еще 199 иностранцам запретили въезд в страну. У 93 нарушителей сократили срок временного пребывания.
Отдельный блок нарушений связан с работодателями. За незаконное привлечение иностранцев к труду составили 102 административных протокола в отношении юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, возбуждено 26 уголовных дел. Они касаются организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.
Общая сумма административных штрафов превысила 2,5 млн рублей, сообщили в краевом МВД.