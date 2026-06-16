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117 человек на выдворение, 26 уголовных дел: в Красноярском крае подвели итоги операции «Нелегал»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае более ста иностранных граждан выдворят из России по итогам операции «Нелегал-2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае более ста иностранных граждан выдворят из России по итогам операции «Нелегал-2026».

Первый этап федеральной операции прошел в регионе с 1 по 10 июня. Силовики проверяли места проживания, пребывания и работы иностранных граждан, а также выявляли каналы незаконной миграции.

По итогам проверок полицейские пресекли 548 административных нарушений в сфере миграции.

В отношении 117 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении и депортации за пределы России.

Еще 199 иностранцам запретили въезд в страну. У 93 нарушителей сократили срок временного пребывания.

Отдельный блок нарушений связан с работодателями. За незаконное привлечение иностранцев к труду составили 102 административных протокола в отношении юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, возбуждено 26 уголовных дел. Они касаются организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Общая сумма административных штрафов превысила 2,5 млн рублей, сообщили в краевом МВД.