Разработана новая технология по повышению эффективности активированного угля

«Проблема в том, что при использовании обычной каменноугольной смолы возможно получить гранулированный активированный уголь с низкими показателями прочности и площадью поверхности не более 600 кв. метров на грамм, что является недостаточным для глубокой очистки загрязненных сред. Но потенциал у материала гораздо выше: поры просто не успевают раскрыться, смола блокирует и препятствует их формированию. Добавка позволила поднять площадь до 1 038 кв. метров на грамм, то есть в 2,3 раза больше, чем была раньше», — отметил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Егор Першин.