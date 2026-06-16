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Рыбоводный комплекс за 600 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

Предприятие по выращиванию товарной рыбы продают в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области еще в мае 2026 года появилось объявление о продаже рыбоводного предприятия в Семикаракорском районе. В середине июня предложение все еще не сняли.

Объект находится вблизи Семикаракорска, на 555 га территории сельхозназначения. На площадке оборудовали 450 га прудов: четыре пруда для выращивания товарной рыбы, двa выpoстных пруда и зимовальные садки. Работают с карпом, толстолобиком, белым амуром.

Также вместе с прудами продают склады, бригадные дома, набор сельхозтехники, насосную станцию. Окупаемость предприятия — от 3 лет, годовой доход — 145−180 млн рублей, заявил продавец. Товар реализуют в Ростовской области, Москве, в Краснодарском крае, Волгоградской области, в Крыму.

Стоимость рыбоводного производства составляет 600 млн рублей. Однако немного позже, также в мае, было опубликовано похожее объявление, в этом случае площадку по производству рыбы готовы были отдать за 450 млн рублей.

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