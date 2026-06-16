показали свои проекты на выставке

Во Дворце творчества детей и молодёжи Ростова прошла первая в регионе областная выставка детского научно-технического творчества «ТехноЛидер». Мероприятие объединило воспитанников учреждений дополнительного образования со всего региона.
Школьники представили свои проекты по разным направлениям: от классического моделирования транспортных средств до робототехники, 3D-прототипирования, создания авиационных и космических систем. Особый интерес у гостей вызвали разработки в сфере интеллектуальных систем, включая анализ больших данных и нейросети. По итогам смотра юных технарей ждали награды за лучшие инициативы.
Власти разного уровня отметили высокую значимость события для экономики и инновационного потенциала региона. Выставку посетила заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко. По её словам, создание среды для инженерного творчества и поддержка увлечённых ребят сегодня стали приоритетной задачей.
«Это начальная точка сборки будущих инженеров, IT-специалистов и учёных. Уверена, что уже завтра многие участники выставки будут разрабатывать отечественную электронику и бытовую технику, укреплять независимость России и выводить наши технологии на мировой уровень», — заявила Виктория Абрамченко.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что выставка — это гораздо больше, чем традиционный смотр достижений. Ведь здесь школьники на деле доказывают: их проекты способны повлиять на будущее региона, а в перспективе — и всей страны.