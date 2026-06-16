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Депутат из Ростовской области погибла при исполнении воинского долга на СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в ходе специальной военной операции. Трагедия произошла при выполнении боевых задач.

Источник: "Российская газета"

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в ходе специальной военной операции. Трагедия произошла при выполнении боевых задач.

Как сообщили в администрации Аксайского района, с 2017 по 2022 год Ангелина Подкопаева руководила домом культуры в поселке Щепкин.

На этом посту она много сил отдавала сохранению донских традиций и народных ремесел, а также волонтерским проектам. В 2021 году ее избрали депутатом Щепкинского сельского поселения.

С началом СВО Ангелина Подкопаева занялась сбором гуманитарной помощи для бойцов и не раз лично доставляла грузы в воинские части и на линию боевого соприкосновения.

В январе 2026 года она заключила контракт и ушла на фронт уже как военнослужащая. 11 июня стало известно о ее гибели. В семье погибшей остались двое детей: 12-летняя дочь и 16-летний сын.