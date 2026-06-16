В Прикамье выросло количество суицидов среди несовершеннолетних

По данным Светланы Денисовой, за прошлый год на 62% увеличилось количество обращений, связанных с конфликтами между учащимися. Возросло число жалоб в части нарушения педагогической этики, бездействия по конфликтным ситуациям и буллингу в школах — таких обращений в прошлом году было 96 против 74 в 2024-м. Светлана Денисова рассказала также о снижении количества родителей, лишенных родительских прав. Если в 2024-м их было 755, то в 2025-м только 542.