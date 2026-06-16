В Красноярском крае вводится режим неблагоприятных метеоусловий

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 19 часов 16 июня до 19 часов 17 июня на значительной части Красноярского края. В список включены Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселок Солнечный, вся Эвенкия, а также округа: Ачинский, Балахтинско-Новоселовский, Бирилюсский, Боготольский, Козульский, Назаровский, Ужурский, Шарыповский, Абанский, Большемуртинского-Сухобузимский, Богучанский, Дзержинско-Тасеевский, Емельяновский, Енисейский, Иланско-Нижнеингашский, Ирбейско-Саянский, Казачинско-Пировский, Канский, Кежемский, Манско-Уярский, Мотыгинский, Рыбинский, Северо-Енисейский, Сосновоборский, Туруханский.