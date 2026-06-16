В Калининграде второй раз не нашли подрядчика для ремонта здания КГТУ за 150 млн

КГТУ второй раз не нашёл подрядчика для ремонта здания, расположенного в Калининграде на Советском проспекте, 1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На участие в обоих аукционах не поступило ни одной заявки, в связи с чем торги признали несостоявшимися.
Впервые закупку объявили в мае этого года. Работы планировалось провести на объекте культурного наследия регионального значения — дополнительном здании комплекса земельного и административного суда 1932 года постройки, где сейчас располагается университет. Подрядчику предстояло выполнить капитальный ремонт кровли, фасада и водосточной системы здания.
В апреле КГТУ заказал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории учебного корпуса № 7 КМРК по адресу: ул. Красооктябрьская, 9а. Договор заключили с ООО «Аминут». Стоимость работ — 260 тысяч рублей.
Напомним, сквер у КМРК в качестве «социальной нагрузки» должен реконструировать инвестор — группа компаний «Эталон». Территорию закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Как сообщила пресс-служба правительства области в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», благоустройство затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года.