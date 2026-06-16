В Хабаровске впервые представят коллекцию почтовых марок Маньчжоу-Го

Коллекция включает редкие выпуски 1930‑х годов с изображением пагоды в Ляояне и портретом последнего императора династии Цин Пу И, а также марки с государственным гербом в виде орхидеи, видами природы («Священные белые горы») и пропагандистскими сюжетами, отражающими связи с Японией (в том числе выпуск к 2600‑летию Японской империи). Отдельный экспонат — финальная серия от 2 мая 1945 года, вышедшая за несколько месяцев до падения государства.