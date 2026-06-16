В Хабаровске впервые представят коллекцию почтовых марок Маньчжоу-Го

С 17 июня в музее истории Хабаровска будет открыта выставка филателистических раритетов, посвященная почтовой системе марионеточного государства Маньчжоу-Го, существовавшего с 1932 по 1945 годы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в экспозиции представлены 19 уникальных марок, которые ранее не выставлялись публично.
Коллекция включает редкие выпуски 1930‑х годов с изображением пагоды в Ляояне и портретом последнего императора династии Цин Пу И, а также марки с государственным гербом в виде орхидеи, видами природы («Священные белые горы») и пропагандистскими сюжетами, отражающими связи с Японией (в том числе выпуск к 2600‑летию Японской империи). Отдельный экспонат — финальная серия от 2 мая 1945 года, вышедшая за несколько месяцев до падения государства.
— Собрание формировалось несколько лет при участии частных коллекционеров. Из‑за малых тиражей, короткого срока обращения и военных событий большинство марок утрачено, и сохранившиеся экземпляры в хорошем состоянии представляют особую ценность для историков и филателистов, — пояснил научный сотрудник отдела исторических исследований и выставочной работы музея Александр Соболев.
Выставку можно посетить до 2 июля.