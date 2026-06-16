Жительницу Волгограда будут судить за поджог базовых станций сотовой связи

По данным следствия, 17-летняя волгоградка в мессенджере получила от неизвестного предложение поджечь за вознаграждение оборудование базовых станций операторов сотовой связи. Согласившись совершить диверсию, в декабре 2025 года она подожгла две станции — в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда.