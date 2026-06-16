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Два нижегородских университета вошли в Топ-100 лучших вузов страны

Представлен 15-й выпуск рейтинга лучших вузов России RAEX-100.

Источник: Время

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) Минздрава России вошли в рейтинг ста лучших вузов страны RAEX-100. Очередной выпуск рейтинга был презентован на форуме «Три миссии российского образования» 16 июня.

Отмечается, что рейтинг является частью семейства «Три миссии университета». В этом году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов РФ.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского расположился на 36-й строчке рейтинга, ПИМУ — на 62-й.

Первое место сохраняет за собой МГУ им. М. В. Ломоносова.

Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты.

Добавим, что в 2026 году в анкетировании для подготовки рейтинга приняли участие 213 вузов.

Ранее пять нижегородских вузов вошли в предметные рейтинги агентства RAEX.