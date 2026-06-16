представят регион на Всероссийском конкурсе

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа ежегодного XI Всероссийского конкурса «Семья года». За почётное звание лучших соревновались десятки династий со всего Дона.
Как отмечают организаторы и представители власти, крепкие семьи — это надёжный фундамент и основа нашего общества, а также безусловная гордость Ростовской области. Именно благодаря таким династиям на Дону бережно сохраняются исторические устои, активно популяризируются традиционные духовно-нравственные ценности. Эти семьи становятся реальным примером для миллионов земляков.
К участию в соревновании допускались семьи, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей. В этом году масштаб регионального этапа впечатляет: заявки подали 64 семьи из 34 городов и районов области.
По итогам отбора экспертное жюри определило победителей, продемонстрировавших лучшие примеры семейного благополучия в своих номинациях. «Золотой семьёй» названы супруги Чекуновы (Усть-Донецкий район). В этом году чета отметила 50 лет совместной жизни.
Лучшей многодетной семьёй региона признали Соловьёвых из Волгодонска. Николай и Елена воспитывают десять детей, они удостоены ордена «Родительская слава».
В номинации «Семья — хранитель традиций» лидерами стали Килафяны из Мясниковского района. Среди тех, кто живёт на селе, семейные традиции бережно хранят Подобины (Тацинский район). А среди молодых пар отличились Хрусталёвы из Октябрьского района. В категории «Семья защитника Отечества» пальму первенства отдали Поповым (Белокалитвинский район).
Теперь победители донского этапа получат право представлять Ростовскую область на федеральном уровне всероссийского конкурса.