В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли доставить трехлетнюю девочку в больницу (видео)

В Зеленогорске инспекторы ДПС сопроводили автомобиль с травмированным ребенком до больницы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Во время патрулирования автоинспекторы заметили машину, водитель которой подавал световые сигналы и пытался привлечь внимание полицейских. Когда сотрудники остановились, мужчина рассказал, что в салоне находится его трехлетняя дочь. Девочка получила травму, а ее состояние вызывало серьезные опасения. По словам отца, ребенок начал терять сознание.
Мужчина сообщил, что везет дочь в больницу, и попросил полицейских помочь быстрее добраться до медучреждения. Инспекторы ДПС приняли решение сопроводить автомобиль. Девочку оперативно доставили в больницу и передали врачам. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.
Позже в дежурную часть Отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск поступила благодарность от местного жителя в адрес сотрудников Госавтоинспекции.