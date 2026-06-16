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В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли доставить трехлетнюю девочку в больницу (видео)

В Зеленогорске инспекторы ДПС сопроводили автомобиль с травмированным ребенком до больницы.

В Зеленогорске инспекторы ДПС сопроводили автомобиль с травмированным ребенком до больницы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время патрулирования автоинспекторы заметили машину, водитель которой подавал световые сигналы и пытался привлечь внимание полицейских. Когда сотрудники остановились, мужчина рассказал, что в салоне находится его трехлетняя дочь. Девочка получила травму, а ее состояние вызывало серьезные опасения. По словам отца, ребенок начал терять сознание.

Мужчина сообщил, что везет дочь в больницу, и попросил полицейских помочь быстрее добраться до медучреждения. Инспекторы ДПС приняли решение сопроводить автомобиль. Девочку оперативно доставили в больницу и передали врачам. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже в дежурную часть Отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск поступила благодарность от местного жителя в адрес сотрудников Госавтоинспекции.