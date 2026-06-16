В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли доставить трехлетнюю девочку в больницу (видео)

Во время патрулирования автоинспекторы заметили машину, водитель которой подавал световые сигналы и пытался привлечь внимание полицейских. Когда сотрудники остановились, мужчина рассказал, что в салоне находится его трехлетняя дочь. Девочка получила травму, а ее состояние вызывало серьезные опасения. По словам отца, ребенок начал терять сознание.