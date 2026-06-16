Лучшие семьи представят регион на Всероссийском конкурсе

Как отмечают организаторы и представители власти, крепкие семьи — это надёжный фундамент и основа нашего общества, а также безусловная гордость Ростовской области. Именно благодаря таким династиям на Дону бережно сохраняются исторические устои, активно популяризируются традиционные духовно-нравственные ценности. Эти семьи становятся реальным примером для миллионов земляков.