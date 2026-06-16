В Бикине Хабаровского края женщина избила знакомого во время застолья

В городе Бикин Хабаровского края полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении лёгкого вреда здоровью, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, в гости к женщине пришла компания знакомых. Во время застолья между хозяйкой квартиры и одним из гостей произошёл конфликт.
В ходе ссоры женщина ударила мужчину стеклянной бутылкой. После этого пострадавший самостоятельно покинул квартиру и обратился за медицинской помощью.
В больнице у него диагностировали ушибленную рану головы и подозрение на перелом костей носа. Медики оказали необходимую помощь.
Полицейские установили и задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.