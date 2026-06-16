Почти 54 тысячи учеников начальной школы получили бесплатное питание

Как отметил руководитель Дирекции по организации питания Евгений Пороховой, в прошлом году было выдано 16 млн рационов, что на 3% превышает показатель 2024 года. Бесплатное питание за счет бюджетных средств всех уровней получали 53,7 тысячи учеников начальной школы, еще 35,8 тысячи детей питались за счет родительской платы. Кроме того, дирекция организовала питание для 20,3 тысячи детей в пришкольных лагерях.