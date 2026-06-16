Почти 54 тысячи учеников начальной школы получили бесплатное питание

16 млн рационов получили 164 школы в 2025 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательства и туризма гордумы Нижнего Новгорода.
Как отметил руководитель Дирекции по организации питания Евгений Пороховой, в прошлом году было выдано 16 млн рационов, что на 3% превышает показатель 2024 года. Бесплатное питание за счет бюджетных средств всех уровней получали 53,7 тысячи учеников начальной школы, еще 35,8 тысячи детей питались за счет родительской платы. Кроме того, дирекция организовала питание для 20,3 тысячи детей в пришкольных лагерях.
Контроль качества питания осуществляется в два этапа. Внутреннюю проверку проводят специалисты технологического отдела с оформлением акта и выдачей заключения о качестве сырья и готовых блюд. Внешний контроль осуществляется с привлечением независимых экспертов. В школах за организацией питания отвечают бракеражные комиссии, создаваемые приказом директора, а также действует родительский контроль. Оставить отзыв о работе столовой можно с помощью QR-кода, разработанного Аналитическим центром Нижнего Новгорода.
С учетом мнения школьников в 2025 году меню было дополнено новыми блюдами, среди которых биточки с сыром, фишболлы в сырном соусе, оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой, йогурт и творог.
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что организация питания в детских учреждениях является сложным процессом, требующим повышенного внимания и постоянного контроля. По его словам, дирекция достойно справляется со своими задачами, обеспечивает контроль качества производства, уделяет внимание его развитию и расширению ассортимента, а также формированию сбалансированного и разнообразного меню.
«Мы с коллегами дополнительно наблюдаем за этой работой, с тех пор, как состоялся наш первый совместный мониторинг школьного питания», — добавил Чинцов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более тысячи семей воспользовались пунктами проката вещей для младенцев.