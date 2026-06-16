В Архангельске состоится Всероссийский форум молодых ученых «Полюс»

Всероссийский форум молодых ученых «Полюс» будет проходить с 30 сентября по 3 октября в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Программа будет организована по трем направлениям. Смена «Исследователи» объединит 120 человек, которым предстоит разработать научно обоснованные технологические решения по кейсам партнеров. Направление «Популяризаторы» соберет 100 участников, работающих над созданием научно-популярного контента и поиском новых форматов научной коммуникации.
В смене «Первые» примут участие 80 школьников, которые создадут прикладные учебные модели и представят результаты исследований в доступной и понятной форме. Подать заявку на участие в форуме можно до 30 июля на платформе «Молодежь России».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.