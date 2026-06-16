Менеджерам по продажам в Красноярском крае готовы платить больше 90 тысяч рублей

Согласно данным аналитиков отечественной рекрутинговой платформы, в 2026 году менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами вошли в список наиболее востребованных профессий на рынке труда Сибири. В течение первых шести месяцев этого года работодатели Сибирского федерального округа (СФО) опубликовали 20,8 тысячи вакансий для данной категории сотрудников. По уровню спроса эта профессиональная группа заняла вторую позицию в регионе, составив 6% от общего количества предложений о трудоустройстве. Эксперты отмечают, что на Красноярский край приходится 17% всех профильных рабочих мест в Сибири. Средний уровень предлагаемой заработной платы для таких специалистов достигает 90,8 тысяч рублей. Стоит отметить, что профессия менеджера по продажам остается открытой для соискателей без опыта: около 32% работодателей готовы рассматривать кандидатов-новичков на должности менеджеров по работе с клиентами.