Бывший глава краевого минтранса возглавил новый завод в Нытве

Николай Уханов окончил Пермский государственный технический университет (ныне ПНИПУ) по специальности инженер-строитель. В 2004 году был назначен заместителем начальника управления внешнего благоустройства (УВБ) администрации Перми, а в 2008-м возглавил ведомство. С марта 2011 года по март 2012-го исполнял обязанности министра ЖКХ Пермского края, затем вернулся в мэрию на должность начальника УВБ. В 2013 году господин Уханов стал заместителем главы администрации Перми. С 2017 по 2022 год занимал должность министра транспорта Прикамья. С ноября 2022 года по июль 2024-го работал в администрации Калининграда.