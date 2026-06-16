Нижегородцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета 16 июня

Мобильный интернет перестал работать в Нижнем Новгороде. Утром 16 июня жители стали массово жаловаться на сбои при выходе в Сеть.
Напомним, что в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Режим беспилотной опасности был введен около пяти часов утра. Также нижегородский аэропорт работает с ограничениями. Закрытие воздушного пространства привело к задержке и отмене ряда рейсов.
Жители могут воспользоваться приложениями из «белого» списка.
Ранее мы писали, что губернатор высказался о работе сервисов из «белых» списков в критической ситуации.
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